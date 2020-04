Sperrungen Auf Der Huntebrücke: Unfall sorgt für Stau auf A 29 bei Oldenburg

Oldenburg Wegen eines Unfall, in den auch ein Lastwagen verwickelt war, kam es am frühen Freitagnachmittag zu Stau auf der A 29 Richtung Wilhelmshaven. Der Vorfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Oldenburg-Hafen und Ohmstede, also im Bereich der Huntebrücke. Für die Reparatur und Aufräumarbeiten musste die Autobahn nach ersten Informationen kurzfristig komplett und dann halbseitig gesperrt werden.

In der Folge staute sich der Verkehr in Richtung Wilhelmshaven auf mehreren Kilometern Länge. Inzwischen kann der Verkehr allerdings nach Angabe der Autobahnpolizei wieder normal fließen.