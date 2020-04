Spielgeräte Aufgebrochen: Einbrecher steigen in Spielhalle Oldenburg ein

Oldenburg Im Laufe der vergangenen Woche sind unbekannte Einbrecher in die Räume einer Spielhalle an der Stedinger Straße eingestiegen, teilte die Polizei am Montag mit. Laut Aussage des Betreibers wurde die Tat in der Zeit zwischen Montag- und Samstagabend verübt.

Die Täter hatten zunächst eine Nebentür aufgehebelt und konnten so ins Gebäude eindringen. Dort brachen sie gewaltsam drei Geldspielgeräte auf und entwendeten daraus Bargeld. Zur Höhe des Diebesgutes liegen laut Polizei noch keine Informationen vor. Mögliche Zeugen können sich melden unter Telefon 790-41 15.