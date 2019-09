Oldenburg Der Veranstalter ist zufrieden, die Polizei auch: Das Stadtfest ist am Samstagabend ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen. „Das Fest stand in diesem Jahr im Zeichen des tollen Wetters“, sagt Organisator Reinke Haar zufrieden. „Das war für die Stimmung toll, obwohl es in anderen Jahren schon mal noch voller war.“ Der eine oder andere mache sich bei bis zu 30 Grad Celsius nicht mehr auf den Weg. Auch beim Getränkeumsatz habe sich das Wetter bemerkbar gemacht. Haar: „Es wurden in diesem Jahr mehr Getränke ohne Alkohol bestellt.“

Doch noch vom Regen erwischt

Doch noch vom Regen erwischt wurde das Fest am Sonntagabend: Gegen 23.30 Uhr habe ein Starkregen mit heftigen Böen das sehr gut besuchte Fest unterbrochen, berichtete die Polizei am Sonntag. Ein Verkaufspavillon in der Lange Straße sei beschädigt worden; Besucher hätten sich unter die Verkaufsstände und in frei zugängliche Gebäude geflüchtet.

Im Parkhaus am Waffenplatz sei durch den Andrang die Schranke beschädigt worden; es sei zu Streitigkeiten mit dem Parkhausmitarbeiter gekommen, teilte die Polizei mit. Polizei, Feuerwehr und Veranstalter hätten nach einer kurzen Beratung entschieden, das Fest nicht abzubrechen. Die Besucher seien durch den Starkregen nicht gefährdet gewesen. Lediglich „Kochen am Schloss“ sei 20 Minuten früher zu Ende gegangen, berichtet Veranstalter Haar. „Wir haben die Leute gebeten zu gehen; der große Schirm über dem Platz ist zwar für Stürme bis Windstärke zehn ausgelegt. Aber wir wollten überhaupt kein Risiko eingehen.“

Feier verlief überwiegend friedlich

Im Anschluss an die Regenschauer hätten sich die Besucherströme auf Waffenplatz, Rathausmarkt und Lange Straße konzentriert, berichtet die Polizei. Die Feier sei „überwiegend friedlich“ verlaufen. Vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung und eine wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte seien die Bilanz des dritten Stadtfesttages. Zudem seien neun Platzverweise ausgesprochen und drei Personen in Gewahrsam genommen worden. Die Jugendstreife der Stadt und der Polizei habe mehr als 82 Minderjährige alkoholisiert angetroffen. Drei davon seien nicht mehr in der Lage gewesen weiterzugehen. Sie wurden von ihren Eltern abgeholt oder nach Hause gebracht.

Bereits in der Nacht auf Samstag hatte die Polizei zwei Dutzend Strafanzeigen gestellt. Neben Körperverletzung (elf Mal) vor allem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und sexuelle Belästigung. 120 alkoholisierte Jugendliche seien aufgegriffen worden; acht seien nach Hause gebracht oder von Eltern abgeholt worden. Am Donnerstagabend waren bereits 20 Strafanzeigen ergangen.

Vorbildlich haben sich die Autofahrer am Wochenende verhalten, lobt die Polizei. Bei Kontrollen auf dem Innenstadtring sei kein einziger alkoholisierten Fahrzeugführer angetroffen worden.

