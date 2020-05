Starker Rauch In Kennedystraße: Polizeieinsatz in Oldenburg wegen vergessener Pizza im Ofen

Oldenburg Fastfood mit ungesunden Nebenwirkungen: In der Nacht zu 1. Mai kam es gegen 1 Uhr zu starker Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Kennedystraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Rauchmelder schlug daher Alarm. Davon wurde ein Nachbar wach. Er entdeckte den Rauch und rief die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, öffnete der Bewohner der Wohnung eigenständig die Tür. Wie sich herausstellte, war der Mann eingeschlafen und hatte seine Pizza im Ofen vergessen, die nun natürlich stark angebrannt war. Offene Flammen oder einen Schaden in der Wohnung gab es nicht. Zur Beobachtung wurde der Anwohner jedoch in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht.