Oldenburg Ein polizeibekannter 37-Jähriger hat am Donnerstagabend einen 35-Jährigen nach vorausgegangenen Streitigkeiten am Oldenburger Bahnhof mit Pfefferspray – direkt ins Gesicht – attackiert. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit. Zahlreiche Menschen, vornehmlich Angehörige aus dem Drogen- und Trinkermilieu, mischten sich gegen 19 Uhr in das Geschehen ein.

Den verständigten Bundespolizisten gelang es zunächst nur mit Mühe, die Kontrahenten voneinander zu trennen. Als die Beamten den Streit klären wollten, wollte der 35-jährige Geschädigte den 37-jährigen Tatverdächtigen angreifen. Das verhinderten die Bundespolizisten jedoch, heißt es in einer Mitteilung.

Rettungssanitäter behandelten den 35-Jährigen vor Ort wegen seiner Pfefferspray-Verletzung. Ansonsten wurden nach bisherigen Ermittlungen keine Personen verletzt. Bei einem Atemalkoholtest bei dem 37-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Wert von 1,35 Promille festgestellt. Als die Situation sich schließlich beruhigt hatte, ermittelten die Beamten einen 30-jährigen Zeugen.

Gegen den Oldenburger lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor. Den haftbefreienden Betrag in Höhe von 750 Euro (anstatt 25 Tage JVA) bezahlte die Mutter des Gesuchten. Gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.