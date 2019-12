Oldenburg Bei einer Auseinandersetzung am Lappan wurde am Montagabend ein 15-jähriger Schüler durch einen Messerstich leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegenüber den Beamten gab der Jugendliche an, dass er sich gegen 20 Uhr mit ein paar weiteren Personen an der Bushaltestelle am Lappan aufgehalten habe. Dort sei er mit einem weiteren Jugendlichen in Streit geraten. Nach anfänglichem Schubsen habe der Unbekannte plötzlich ein Messer gezogen und dem 15-Jährigen in den Unterarm gestochen. Danach sei der Angreifer geflüchtet.

Der Schüler musste zur Behandlung seiner Wunde in ein Krankenhaus gebracht werden. Der vermeintliche Täter soll 16 bis 18 Jahre alt und schlank gewesen sei; nach Zeugenangaben habe er ein deutsches oder mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Hose und auffälligen, violetten Nike-Turnschuhen gewesen. Möglicherweise war er in Begleitung einer Jugendlichen mit längeren, pinkfarbenen Haaren.

Zeugenhinweise zu diesem Fall werden ebenfalls unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen.