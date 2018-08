Oldenburg Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Freitagabend und Samstagmorgen in Oldenburg vermisst. Nach einer öffentlichen Suche ist das Kind wieder aufgetaucht: Es hatte offenbar bei einer Freundin übernachtet.

Das Kind war am Freitag nicht von einer Schule an der Alexanderstraße heimgekommen. Verwandte hatten per Facebook auf die Vermisstensuche aufmerksam gemacht, es wurde vielfach im Netzwerk geteilt.