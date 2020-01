Oldenburg /Sydney Die Luft ist verschmutzt, die Sicht getrübt und das Atmen fällt schwer. Die Auswirkungen der verheerenden Buschfeuer in Australien bereiten Malte Franken und seiner Familie Sorgen. Seit fünf Jahren lebt der Oldenburger in Hornsby Heights, im Norden von Sydney. Dort arbeitet der 44-Jährige für den Fernsehsender ABC. Direkt von den Feuern betroffen sind er, seine Frau und ihre beiden Kinder „zum Glück“ noch nicht. „Die Feuer sind noch 30 bis 40 Kilometer von uns entfernt. Aber seit Wochen liegt immer wieder Rauch über der Stadt“, beschreibt Franken die derzeitige Situation.

Die Brände, die seit September auf dem Kontinent wüten, haben Sydney dabei fast umzingelt. „Die Stimmung ist beängstigend. Das Feuer kommt von Nord- und Südwesten. Einige Menschen gehen nur noch mit Atemmasken aus dem Haus“, erklärt der 44-Jährige. An manchen Tagen sei der Rauch so dicht, dass man nicht mal mehr auf die andere Straßenseite gucken könne, erklärt Franken.

Auch mitten in Sydney habe es bereits mehrere kleine Brände gegeben. „Sydney ist eine grüne Stadt. Parks und kleine Wäldchen standen in Flammen. Zum Glück ist die Feuerwehr in solchen Situationen schnell vor Ort gewesen“, sagt er.

Im australischen Fernsehen laufen die Nachrichten hoch und runter. Zu sehen sind dort Bilder der aktuellen Lage, Wettervorhersagen und Handlungsanweisungen. „Es wird dazu geraten, drinnen zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Einige Arbeitgeber sagen auch, dass man zuhause bleiben darf, wenn es ganz schlimm wird“, erklärt der Oldenburger.

Besonders große Sorgen bereite ihm der Wind. Denn der gibt den Bränden nicht nur neuen Sauerstoff. „Wenn der Rauch so nah kommt und der Wind richtig steht, dann können durch kleine brennende Partikel auch neue Brände entstehen“, sagt Franken. Deshalb rate die Feuerwehr den Bewohnern Sydneys dazu, Laub wegzuräumen und Regenrinnen zu säubern.

Extreme Wetterlagen kommen in Australien nicht selten vor. Allerdings ist diese Brand-Saison besonders verheerend. Betroffen sind vor allem die Bundesstaaten New South Wales, in dem auch Sydney liegt, und Queensland, im Osten Australiens. 24 Menschen sind bisher ums Leben gekommen. Ökologen der Universität Sydney schätzen, dass seit September 2019 bereits 480 Millionen Säugetiere, Vögel und Reptilien in den Flammen starben, darunter auch 30 Prozent aller Koalas in New South Wales.

„Viele Menschen haben sich Vorräte zugelegt“, erklärt der Oldenburger. Hinzu kommen Straßensperrungen. „Einige verlassen ihre Häuser aus Angst. Viele bleiben aber, weil sie ihre Häuser verteidigen wollen“, sagt Franken. Das sei eine schwierige Entscheidung. Eine Entscheidung, die vielen Australiern abgenommen werde. Denn „Das Land ist riesig. In vielen betroffenen Gegenden, die ich sonst nur aus Urlaubsreisen kenne, gibt es Nationalparks und Wälder aber wenig Straßen. Da wird es schwierig rein oder raus zu kommen“, weiß der Oldenburger.

Unterdessen geht das „normale“ Leben für Malte Franken und seine Familie in Hornsby Heights weiter. Der Alltag im Rauch Australiens.