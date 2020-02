Oldenburg Von zwei Vorfällen mit Handy-Attrappen berichtete die Polizei: Am Samstag gegen 17 Uhr traf sich ein Oldenburgerin bei sich zu Hause mit einem Mann, der im Internet ein iPhone 11 angeboten hatte.

Nachdem der Verkäufer mit den vereinbarten 900 Euro verschwunden war, stellt die 19-Jährige fest, dass es eine Attrappe war. Gegen den Mann wird wegen Betrugs ermittelt. Laut Beschreibung hatte er eine kräftige Figur, blonde Haare, trug einen Bart, eine grünen Jacke und ein blaues Hemd.

Auch eine 27-Jährige aus Bremen hatte übers Internet ein iPhone-Kauf organisiert. Sie traf sich laut Polizei am Samstag 21.30 Uhr an der Rosenstraße in Oldenburg mit dem Verkäufer und einem weiteren Mann. Beim Blick aufs Handy vermutete sie allerdings eine Attrappe und lehnte den Kauf ab. Daraufhin schubste einer der Männer die Bremerin und entriss ihr die mitgebrachten 900 Euro. Die Täter flüchteten mit dem Geld und dem Handy.

Für einen der Männer liegt eine Beschreibung vor: 25 Jahre alt, 180 cm groß, blonde Haare, deutsches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem khakifarbenen Parka und einer blauen Jeans. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Raubes. Ein Zusammenhang mit dem anderen Betrugsfall könne aber nicht ausgeschlossen werden. Zeugenhinweis: Telefon 790-41 15