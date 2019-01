Taxifahrer betrunken gegen Auto

Oldenburg Betrunken mit dem Taxi unterwegs: Einen betrunkenen Taxifahrer hat die Polizei am Samstagabend aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte um 21.45 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Hauptstraße in Eversten einen auf dem Parkstreifen abgestelltes Auto touchiert. Der Fahrer entfernte sich nach Mitteilung der Polizei anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Dumm für ihn: Zeugen hatten den Unfall beobachtet und umgehend die Polizei informiert. Der 56-jährige Fahrer des Taxis konnte daraufhin schnell ermittelt werden. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann alkoholisiert war; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Es wurde eine Blutprobe angeordnet; der Führerschein sichergestellt.