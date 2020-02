Oldenburg Einen dreisten Trickdiebstahl meldet die Polizei in Oldenburg. Zwei unbekannte Männer hatten am Donnerstag um 8.40 Uhr bei einer Seniorein in Bloherfelde geklingelt. Durch ein Sichtfenster in der Tür habe einer der Unbekannten einen angeblichen Telekom-Ausweis gezeigt, woraufhin die Frau die Tür öffnete.

Eine der Täter habe sich von der Oldenburgerin die Steckdosen und den Fernseher zeigen lassen. In dieser Zeit sei der Begleiter im Hausflur geblieben, berichtet die Polizei. Nachdem die beiden Unbekannten wenig später das Haus verlassen hatten, bemerkte die Rentnerin, dass Bargeld und wichtige Dokumente entwendet worden seien.

Die ältere Dame alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Offenbar hatte einer der Männer die Frau abgelenkt, während sich der andere in der Wohnung nach Wertsachen umsah.

Die beiden Täter sollen etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Einer habe mittelblonde, lockige Haare und eine Brille gehabt und sei mit dunkler Jacke und Jeans bekleidet gewesen. Dieser Mann sprach den Angaben nach akzentfreies Hochdeutsch. Der Mittäter hatte laut Beschreibung dunkle, kurze Haare und sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise (Telefon 0441/790-4115).