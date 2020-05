Überfall Im Bus Am Oldenburger Zob: 18-Jähriger fragt nach dem Fahrschein, dann schlägt er zu

Oldenburg Einen Raubüberfall in einem Linienbus meldete die Polizei am Freitag. Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr. Ein 54-Jähriger wurde laut Mitteilung während der Busfahrt kurz vorm ZOB von einem 18-jährigen Fahrgast angesprochen, ob dieser einen Fahrschein habe. Das Opfer holte daraufhin den Fahrschein heraus und wurde dann vom Täter mit einem Faustschlag ins Gesicht geschlagen.

Der 18-Jährige entriss dem 54-Jährigen daraufhin den Fahrschein und verließ den Bus, der am ZOB gehalten hatte. Dabei schlug erneut auf das Opfer ein und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Der 54-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die informierte Polizei konnte den 18-Jährigen wenig später an einem Bahnsteig im Hauptbahnhof aufgreifen. Den Fahrschein hatte er zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei sich. Gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet.