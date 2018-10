Oldenburg Auf dem Weg zurück zum Betriebshof im Saterland ist der Fahrer eines Nachtbusses am frühen Sonntagmorgen ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 56-Jährige gegen 5.20 Uhr auf dem Westfalendamm unterwegs, nachdem er kurz zuvor seine Tour beendet hatte. Auf Höhe der Haltestelle P&R-Westfalendamm stand plötzlich eine Person auf der Fahrbahn, die ihn mit ausgestreckten Armen zum Anhalten nötigte.

Als er sein Fahrzeug vor dem Mann zum Stehen gebracht hatte, schlug eine zweite Person gegen die Tür und forderte den Busfahrer auf, diese zu öffnen, was der Fahrer auch tat. Er wurde dann von den beiden Männern zur Herausgabe der Tageseinnahmen gezwungen. Anschließend entfernten sich beide Täter in Richtung des Parkplatzes am Olantis.

Nach Angaben des Busfahrers waren die beide Täter etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Der Täter, der auf der Fahrbahn gestanden hatte, trug demnach eine schwarze Jacke und war mit einer Skimütze maskiert. Der zweite Täter soll mit einer grauen Jacke bekleidet gewesen sein und einer schwarzen Kappe getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 790-4115 entgegen.