Oldenburg Dieser Fall sorgte nicht nur in Oldenburg für Entsetzen: Nach dem versuchten Tötungsdelikt, bei dem ein 41-jähriger Tunesier am Sonntagabend in der Oldenburger Münnichstraße durch einen Angriff mit einer Axt oder einem ähnlichen Gegenstand schwer verletzt worden war, konnte die Polizei drei Tatverdächtige ermitteln. Die Männer im Alter von 21, 24 und 27 Jahren befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Die drei deutschen Staatsangehörigen gerieten nach Zeugenvernehmungen in den Fokus der Ermittler. Die Beamten konnten die Tatverdächtigen noch am Montag vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Oldenburg am Dienstag Haftbefehle gegen die Männer. Die Hintergründe der Tat sowie das genaue Tatgeschehen sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.