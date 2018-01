Oldenburg Eine 18-Jährige Frau ist am Sonntagmorgen zwischen 5.15 und 5.45 Uhr in Nadorst überfallen worden. An der Käthe-Kollwitz-Straße / Gulbranssonstraße riss ein bislang unbekannter Täter die Frau an der Schulter herum und stieß sie in eine Hecke. Der Mann raubte ihr die Handtasche, in der sich nur wenig Bargeld befand, und flüchtete.

Der Täter wird beschrieben als ein etwa 20- bis 27-jähriger Südländer mit kräftiger Figur, Undercut-Frisur und einem Strichbart der dem des Fußballers Kevin Kuranyi ähnelt. Er trug auffallend rote Sportschuhe, einen dunklen Hoodie und Jogginghosen. Außerdem fiel er durch intensiven Parfümgeruch auf.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Täter möglicherweise bereits im Bereich der Straße Eßkamp oder in der Käthe-Kollwitz-Straße beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0441) 7904115 entgegen.