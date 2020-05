Überraschende Erklärung: Falschfahrer von der A28 in Oldenburg meldet sich

Oldenburg Schreckmomente in Oldenburg: Mehrere Verkehrsteilnehmer haben am Samstagmittag auf der Autobahn 28 einen Falschfahrer gesichtet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Fahrzeug mit einem Anhänger zwischen der Anschlussstelle Wechloy und dem Autobahndreieck West entgegengesetzt der Fahrtrichtung. „Glücklicherweise kam es zu keinem Zusammenstoß“, hieß es weiter.

Zunächst hatte die Autobahnpolizei Zeugen dazu aufgerufen, sich an das Kommissariat Oldenburg zu wenden. Am Samstagabend teilte ein Polizeisprecher dann mit, dass sich der gesuchte Fahrer selbst gemeldet habe und der Zeugenaufruf zurückgenommen wurde. „Nach Angaben des Fahrers hat sich das Gespann aufgrund mangelnder Ladungssicherung auf der A28 in Höhe Wechloy gedreht, so dass dieses entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam“, heißt es weiter. An der Anschlussstelle Wechloy habe der Fahrer dann versucht, die Autobahn rückwärts zu verlassen.

Hinweis der Redaktion: Wir haben diesen Artikel aktualisiert, nachdem sich der Falschfahrer bei der Polizei gemeldet hat.