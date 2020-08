Unbekannter überfällt Tankstelle

Oldenburg Bei einem Überfall auf eine Tankstelle erbeutete ein bislang unbekannter Täter am Montagabend eine dreistellige Bargeldsumme. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle an der Bremer Heerstraße um 22.34 Uhr betreten und sich direkt an den Kassentresen begeben. Dort habe der Mann ein Messer aus der Tasche gezogen, damit die 21-jährige Angestellte bedroht, mit einer Hand auf den Tresen geschlagen und dort eine Plastiktüte abgelegt.

Als der Mann daraufhin weiter das Messer auf die Mitarbeiterin gerichtet habe, hätte die 21-Jährige mehrere Geldscheine in die Tüte gesteckt, woraufhin der Mann die Tüte an sich gerissen habe und stadtauswärts geflüchtet sei. Die 21-Jährige habe im Anschluss die Polizei alarmiert, die eine Fahndung nach dem Unbekannten einleitete.

Nach Angaben des Opfers soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er soll maximal 1,65 bis 1,70 Meter groß und sehr schlank gewesen sein. Der Unbekannte habe braune längere Haare, auffallend gerötete Augen sowie einen auffälligen Gang gehabt. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen, einem rot-weißen Kapuzenpullover und dunkler Hose gewesen. Als Maskierung habe er vor dem Gesicht ein schwarzes Tuch getragen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefon 04 41/79 04 11 5 zu melden.