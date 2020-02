Oldenburg Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Transporters am Freitagmittag auf der A 293 in Oldenburg. Wie die Polizei mitteilt, wurde seine Windschutzscheibe bei voller Fahrt von einem Reifen getroffen.

Der 48-Jährige war auf der Autobahn in Richtung des Dreiecks Oldenburg-West unterwegs als in Höhe der Anschlussstelle Bürgerfelde ein Reifen über die Mittelschutzplanke flog und in seiner Frontscheibe landete. Der Reifen hatte sich zuvor von einem Pkw-Anhänger gelöst, mit dem ein 52 Jahre alter Wardenburger in Fahrtrichtung Brake unterwegs war.

Nach derzeitigem Stand geht die Polizei davon aus, dass der Reifen, welcher erst am Vortag neu aufgezogen worden war, falsch montiert wurde und sich deshalb löste. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass nach einem Reifenwechsel die Radmuttern spätestens nach 50 Kilometern kontrolliert und fest angezogen werden sollten.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.