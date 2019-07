Oldenburg

Drogen Und Munition Sichergestellt Schlag gegen kriminelle Szene in Oldenburg

Nach der Festnahme eines 27-Jährigen aus Kreyenbrück, der seinen vierjährigen Sohn misshandelt haben soll, haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch geäußert. Die Gewalt gegen seinen Sohn ist nicht das Einzige, was dem Kreyenbrücker zur Last gelegt wird.