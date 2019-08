Oldenburg Da hat ein Busfahrer am Dienstagabend im wahrsten Sinnen des Wortes die Kurve nicht gekriegt: Vom Hausbäker Weg in Eversten wollte ein 29 Jahre alter Fahrer auf die Edewechter Landstraße abbiegen. Dabei hat der Mann gegen 20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dadurch geriet er zunächst auf die Gegenfahrbahn und fuhr dann über den Gehweg. Dabei zerstörte der Bus ein Schild, bevor er neben dem Wartehäuschen der Haltestelle in einem Gebüsch zum Stillstand kam. Verletzt wurde niemand.

Zu schnell in die Kurve?

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist laut Polizei unklar. Es gibt aber eine Vermutung: zu hohe Geschwindigkeit. Dafür sprechen laut Polizeisprecher Stephan Klatte die Unfallspuren. „So ein Bus hat ja eine bestimmte Masse. Wenn er dann zu schnell in die Kurve geht, wird er durch die Fliehkraft nach außen gedrückt.“ Daher sei es ein „relativ klarer Unfall“.

Glück im Unglück war, dass zu dem Zeitpunkt keine Fahrgäste in dem Bus saßen und keine Passanten auf dem Gehweg noch andere Verkehrsteilnehmer auf der Straße in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auch der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Feuerwehr im Einsatz

So entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Beschädigt wurden das Schild, die Haltestelle und natürlich der Bus. Dadurch war die Feuerwehr auch bis 22.30 Uhr mit den Aufräumarbeiten beschäftigt: „Es war schon alles etwas aufwändiger“, sagt Klatte. Zunächst musste das Schild abgeflext werden, dann der Bus herausgezogen werden.“