Oldenburg Bei einem Unfall an der Auffahrt von der Nordtangente in Oldenburg-Nadorst auf die Autobahn 293 ist am Samstagabend ein junger Mann verletzt worden. Der 22-jährige Ammerländer kam mit seinem Auto gegen 20 Uhr in der Kreisfahrt auf die A293 in Richtung Brake von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Dabei wurde er laut ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Die Auffahrt auf die A293 war für etwa eine Stunde gesperrt, teilt die Polizei weiter mit. Warum der 22-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist noch ungeklärt. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.