Oldenburg Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei am Donnerstag am Osterkampsweg in Oldenburg.

Eine 38-jährige Oldenburgerin wollte gegen 18:20 Uhr mit ihrem VW Golf aus einer Parklücke herausfahren und sich in den fließenden Verkehr einfädeln. Dabei übersah sie offenbar das Fahrzeug einer von hinten herannahenden 76-Jährigen aus Bad Zwischenahn. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 38-Jährige musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0441/790-4115 bei der Polizei zu melden.