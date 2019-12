Oldenburg Beim einem Unfall am Samstagabend gegen 19 Uhr ist eine 48-jährige Pedelec-Fahrerin in Oldenburg schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Ein 43-jähriger Autofahrer war auf der Ofener Straße stadtauswärts mit seinem Audi unterwegs. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste der Oldenburger an der Kreuzung zur Peterstraße anhalten. Als er seine Fahrt fortsetzte, übersah er kurz hinter der Kreuzung die von links kommende Pedelec-Fahrerin, die Vorfahrt hatte.

Die 48-jährige Oldenburgerin wurde vom Auto erfasst. Sie kam zu Fall und stürzte zu Boden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie diverse Frakturen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl am Pedelec als auch am Auto entstanden Schäden. Aufgrund der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen für beide Fahrtrichtungen der Ofener Straße.