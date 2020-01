Oldenburg Bei einem Zusammenstoß wurden am Sonntagnachmittag zwei Autofahrer verletzt. Ein 83-jähriger Fahrer aus Rotenburg-/Wümme, der auf der Ammerländer Heerstraße stadtauswärts unterwegs war, stieß unter Missachtung der Vorfahrt in Höhe des Küpkerswegs, in den er nach links einbiegen wollte, mit dem Auto eines 72-Jährigen aus der Wesermarsch zusammen.

Beide Fahrer wurden mit Prellungen zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert.