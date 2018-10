Oldenburg Eine unbekannte Autofahrerin hat bereits am vergangenen Sonntag in Oldenburg einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein achtjähriger Junge schwer verletzt wurde. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Schüler fuhr mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn des Hochheider Wegs in stadtauswärtiger Richtung. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin wollte den Jungen auf Höhe der Einmündung in die Flötenstraße überholen. Sie berührte ihn jedoch seitlich mit ihrem Fahrzeug, worauf er zu Fall kam. Die unbekannte Frau stieg aus und sprach kurz mit dem auf dem Boden liegenden Jungen, entfernte sich jedoch dann, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern.

Der Junge wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht mehrere Passanten, die bei dem Kind Erste Hilfe geleistet haben. Diese Personen können möglicherweise weitere Angaben zum Unfallhergang sowie zu der Unfallverursacherin machen. Hinweise werden vom Unfalldienst unter Telefon 790-4115 entgegen genommen.