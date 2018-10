Oldenburg Unfall mit Fahrerflucht: Am Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer mit einer Radfahrerin kollidiert und hat sich anschließend davongemacht. Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte die 45-jährige Radfahrerin um 7.26 Uhr vom Heiligengeistwall aus auf dem Radweg in Richtung Moslestraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich bog zugleich ein dunkler Pkw vom Heiligengeistwall kommend in die Staulinie nach rechts ein. Die Radfahrerin kollidierte mit dem hinteren Bereich des Autos, kam dabei zu Fall und wurde leicht verletzt.

Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zeugenaussagen zufolge zeigte die Ampel sowohl für den Wagen als auch die Radfahrerin zum Unfallzeitpunkt Grün. Die Polizei ruft nun mögliche weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Wagen geben können, auf, sich zu melden. Der Kontakt ist möglich unter Telefon 790-41 15.