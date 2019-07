Oldenburg Ordentlich gekracht hat es am Donnerstag Mittag am Pferdemarkt-Kreisel. Laut Polizei übersah eine Frau in ihrem Kleinwagen nicht nur eine rote Ampel, sondern auch den Linienbus 329. Beide Fahrzeuge kamen aus der Alexanderstraße, der Bus wollte Richtung Karlstraße weiterfahren. Es kam zur Kollision, beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der PKW überrollte ein Verkehrsschild, bevor er zum Stehen kam. Leicht verletzt hat sich laut Feuerwehr eine Frau, die im Bus unterwegs war.