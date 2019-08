Oldenburg Auf der Edewechter Landstraße ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem Teile einer Bushaltestelle sowie ein Linienbus beschädigt worden sind. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Der 29-jährige Busfahrer hatte gegen 20 Uhr aus dem Hausbäker Weg kommend nach rechts in die Edewechter Landstraße abbiegen wollen. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor er beim Abbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn.

Von dort aus fuhr der Bus auf den Gehweg, zerstörte ein Schild und kam neben dem Wartehäuschen der Haltestelle in einem Gebüsch zum Stillstand. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. In dem Bus befanden sich zur Unfallzeit keine Fahrgäste, auch der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Oldenburg war bis etwa 22.30 Uhr mit den Aufräumarbeiten an der Unfallstelle beschäftigt.