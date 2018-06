Oldenburg Bei einem Frontalzusammenstoß sind in der Nacht zum Samstag drei Menschen in Oldenburg verletzt worden, zwei davon schwer.

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger war nach Polizeiangaben um kurz vor Mitternacht auf der Paul-Tantzen-Straße in Ofenerdiek unterwegs, als er an der Ecke Langenweg in einer scharfen Rechtskurve mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet. Der 18 Jahre alte Unfallverursacher, der 33 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie dessen 33 Jahre alte Beifahrerin mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden Fahrer wurden stationär aufgenommen.

Ein Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen ergab nach Polizeiangaben 0,69 Promille.