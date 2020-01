Oldenburg Am Dienstagnachmittag wurde in der Bogenstraße in Oldenburg ein 11-jähriges Mädchen angefahren und verletzt. Die bislang unbekannte Fahrerin des am Unfall beteiligten Autos half dem Kind zwar auf, verließ dann aber die Unfallstelle.

Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen um 15.40 Uhr auf dem Heimweg von der Schule mit dem Fahrrad die Bogenstraße entlanggefahren. Als die Schülerin kurz anhalten musste, um den Gegenverkehr durchzulassen, wurde sie von einem roten Kleinwagen angefahren, der in derselben Fahrtrichtung unterwegs war. Das Mädchen stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Laut Aussage der Schülerin stieß das rote Auto anschließend noch gegen ein silbernes Fahrzeug, welches am Fahrbahnrand abgestellt war, berichtet die Polizei. Die Fahrerin des roten Kleinwagens sei nach der Kollision auf der Beifahrerseite ihres Autos ausgestiegen und habe dem Kind aufgeholfen. Dann sei sie jedoch wieder genauso ins Auto gestiegen und habe sich vom Unfallort entfernt. Eine Beschreibung der Frau liegt der Polizei nicht vor.

Zur Klärung des Unfallhergangs hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter Telefon 0441/790-4115. Insbesondere werden die unbekannte Autofahrerin und der Halter des silbernen Autos gesucht, das bei dem Unfall beschädigt worden sein dürfte.