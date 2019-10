Oldenburg Schwer verletzt bei einem Unfall wurde am Dienstagnachmittag eine 52-jährige Fußgängerin. Die Oldenburgerin hatte gegen 17 Uhr ein Geschäft an der Alexanderstraße verlassen. Sie wollte den Radweg überqueren, um die Fußgängerampel in Höhe der Einmündung in die Frankenstraße zu erreichen.

Dabei wurde sie von einem 16-jährigen Fahrradfahrer angefahren. Der fuhr auf der falschen Straßenseite. Die 52-Jährige stürzte und wurde dabei am Bein verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0441/790-4115 entgegen.