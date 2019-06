Oldenburg Am späten Samstagnachmittag ist in Oldenburg eine 70-jährige Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Der Verursacher flüchtete.

Gegen 16.25 Uhr bog ein Jaguar mit dem Hamburger Kennzeichen einer Autovermietung von der Cloppenburger Straße in sehr aggressiver Fahrweise nach links in die Sophie-Schütte-Straße ab. Dabei übersah der Fahrer eine auf einem Radweg stadtauswärts fahrende bevorrechtigte 70-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin verletzt wurde.

Der Autofahrer stellte den Wagen in der Sophie-Schütte-Straße kurz vor dem Yachthafen ab und flüchtet unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Jaguar und dessen Fahrer am Samstag zwischen 12 und 17 Uhr in Oldenburg beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.