Oldenburg Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Stau/Güterstraße sind am Montagvormittag zwei Personen leicht verletzt worden.

Ein 35 Jahre alter Mann aus Papenburg wollte mit seinem Ford vom Stau nach links in die Güterstraße abbiegen. Der Ford kollidierte dabei mit dem VW Golf einer entgegenkommenden 48-jährigen Oldenburgerin. Durch den Aufprall wurde der Golf nach rechts von der Fahrbahn geschoben und stieß dort mit einer an der Ampel wartenden 30-jährigen Radfahrerin sowie einem Ampelmast zusammen. Die Fahrerin des Golf sowie die Radfahrerin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen, dem Fahrrad sowie dem Ampelmast entstanden erhebliche Sachschäden.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter Telefon 0441/790-4115 mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen.