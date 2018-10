Oldenburg Zu einem Unfall mit einem eingeklemmten Auto ist es Dienstag auf der A293 in Oldenburg in Fahrtrichtung Bremen gekommen. Wie die Polizei Oldenburg mitteilt, wurde der Verkehr zwischen 10.15 bis 11.30 Uhr umgeleitet, es kam in Folge des Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 10 Uhr wollte ein 72-jähriger Autofahrer aus Hude im Baustellenbereich Nadorst/ Bürgerfelde auf die Autobahn auffahren. Ein Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei Oldenburg war zur selben Zeit auf der Fahrbahn unterwegs. Als die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe fuhren, wurde es im Fahrbahnbereich zu eng. Das Auto wurde zwischen dem Lastwagen und der Betonschutzplanke der Baustelle eingeklemmt und etwa 40 Meter mitgeschleift.

Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Die Fahrzeuge hatten sich verkeilt, so dass sich die Bergung zunächst schwierig gestaltete. Das Auto des Huders wurde mittels eines Kranes geborgen. Gegen 11.30 Uhr war die Bergung abgeschlossen, so dass die Fahrbahn wieder freigegeben werden konnte. Der Schaden wird von der Polizei mit 17 000 Euro beziffert.