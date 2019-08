Oldenburg Zwei Fahrgäste eines Busses sind am späten Donnerstagabend bei einem Unfall in Oldenburg verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Bus, besetzt mit dem Fahrer und zwei Fahrgästen, auf dem Rauhehorst in Richtung Brookweg unterwegs. Kurz vor Erreichen der Haltestelle „Tondernstraße“ kam der 26-jährige Fahrer mit dem Bus aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dort stieß der Bus gegen ein seitlich auf dem Fahrbahnrand abgestellten Porsche, welcher durch den Aufprall wiederum gegen einen Baum geschoben wurde. Ein 22-jähriger Mann sowie eine 28-jährige Frau, die sich als Fahrgäste in dem Bus befanden, wurden leicht verletzt. Der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf über 30.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet der Unfalldienst mögliche Zeugen, sich unter Telefon 790-4115 zu melden.

Es ist der zweite Unfall mit einem Linienbus innerhalb weniger Tage. Am Dienstag, 13. August, war ein Fahrer ebenfalls von der Fahrbahn abgekommen und erst in einem Gebüsch neben einer Haltestelle an der Edewechter Landstraße zum stehen gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.