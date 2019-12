Oldenburg Bei einem Unfall ist am Samstagabend in Oldenburg ein Mann schwer verletzt worden. Auf der Moslestraße in Höhe des dortigen Parkhauses wurde der Fußgänger aus noch ungeklärten Gründen frontal von einem Bus erfasst. Der Bereich zwischen Hauptbahnhof und der Innenstadt wurde aufgrund der Rettungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt. Zudem untersuchten Ermittler der Polizei den beschädigten Bus.