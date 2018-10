Oldenburg Nach einem Unfall am späten Donnerstagnachmittag ist derzeit der Hauptfahrstreifen auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Bremen etwa 500 Meter vor dem Autobahndreieck-West in Oldenburg gesperrt worden. Wie es zu dem Unfall gekommen ist und welche Personen beziehungsweise Fahrzeuge beteiligt waren, ist laut Polizei noch unklar. Ebenso die Dauer der Sperrung. Laut NWZ-Informationen sind mehrere Fahrzeuge beteiligt. Es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen.