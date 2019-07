Oldenburg Bei einem Unfall in Oldenburg ist am Donnerstag ein 66 Jahre alter Pedelecfahrer schwer verletzt worden.

Der Mann war um 14.55 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der Alexanderstraße in Richtung Metjendorf unterwegs. An der Einmündung Alexandersfeld wollte ein 46 Jahre alter Autofahrer nach rechts in die Alexanderstraße einbiegen, berichtet die Polizei. Dabei missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des Pedelecfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 66-Jährige stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit dem Unfalldienst der Polizei unter Telefon 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen.