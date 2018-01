Oldenburg Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oldenburg ist am Montagmorgen ein Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 28-Jährige gegen 7.50 Uhr den Scheideweg entlang. In Höhe der Einmündung in den Eßkamp kam es dann zum Zusammenstoß mit einem links abbiegenden Bus, der von einem 50-jährigen Fahrer gesteuert wurde.

„Der 28-jährige Radfahrer, der nach ersten Ermittlungen ohne Beleuchtung gefahren ist, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert“, berichtete Stephan Klatte von der Polizei Oldenburg. Der Unfalldienst habe die Ermittlungen aufgenommen, heißt es weiter.