Oldenburg Am Oldenburger Busbahnhof ZOB hat sich am Samstagabend ein Unfall ereignet. Aus noch ungeklärte Ursache rollte ein Reisebus nach seinem Stopp über die Parkbucht hinaus und rammte ein Bushaltehäuschen, das komplett zerstört wurde. Zwei der insgesamt 20 Fahrgäste in dem Reisebus wurden dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt.

Das Fahrzeug war von Wilhelmshaven aus auf dem Rückweg nach Friesoythe. Bei dem Halt in Oldenburg sind sechs Passagiere zugestiegen. Als der Fahrer anschließend aus der Haltebucht anfahren wollte, geschah das Unglück.

Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei 120.000 Euro, 100.000 Euro am Bus und 20.000 an dem Bushaltehäuschen. Die Fahrgäste wurden mit einem Ersatzbus an ihr Ziel gebracht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ob ein technischer Defekt vorlag, konnte am Abend nach Polizeiangaben nicht geklärt werden. Der Bus wurde sichergestellt und soll am Montag von einem Gutachter untersucht werden.