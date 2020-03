Oldenburg Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bloherfelder Straße in Oldenburg sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine 49-jährige Oldenburgerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 19 Uhr wollte der 69-jährige Fahrer eines Nissan von der Bloherfelder Straße nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes-Kombi. Die 49-jährige Fahrerin des Mercedes wurde schwer verletzt. Die 68 Jahre alte Beifahrerin des Nissan kam mit leichten Verletzungen davon.

An den beteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Für Zeugenhinweise ist der Unfalldienst der Polizei unter Tel. (0441) 790-4115 erreichbar.