Oldenburg Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Unfall am frühen Freitagmorgen in Oldenburg verletzt worden. Die 34 und 31 alten Frauen waren um 6.20 Uhr auf dem Radweg der Bloherfelder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs.

An der Kreuzung in Höhe der „Alten Molkerei“ wollten sie den Prinzessinweg überqueren, um dann nach links weiter in Richtung Ofener Straße zu fahren. Die Ampel an dieser Kreuzung war laut Mitteilung der Polizei zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, die Frauen hatten für ihre Fahrtrichtung Vorfahrt.

Aus dem Prinzessinweg wollte im selben Moment ein 49-Jähriger mit einem Transporter in die Kreuzung einfahren. Den Ermittlungen des Unfalldienstes zufolge missachtete er die Vorfahrt der beiden Radfahrerinnen. Es kam zum Zusammenstoß. Während die 31-Jährige nur leicht verletzt wurde, musste ihre 34-jährige Begleiterin vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Transporters erlitt laut Mitteilung der Polizei einen Schock.