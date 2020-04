Unfall In Oldenburg: Zwei Verletzte nach Kollision mit Fleischlaster

Oldenburg Bei einem schweren Unfall in Oldenburg sind zwei Menschen verletzt worden. Die Kreuzung Bremer Heerstraße/Gerhard-Stalling-Straße war für die Unfallaufnahme am Donnerstag bis gegen 20 Uhr gesperrt, berichtet die Polizei am Dienstagvormittag.

Der Fahrer eines Kühltransports mit Anhänger sei um 18.30 Uhr auf der Gerhard-Stalling-Straße unterwegs gewesen. Er hatte sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf der Geradeausspur in Richtung Müllersweg eingeordnet. Von dort sei er jedoch plötzlich nach links in Richtung Stadtmitte abgebogen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Laster eines Paketlieferdienstes, dessen 58-jähriger Fahrer vom Müllersweg die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.

Bei der Kollision wurden beide Fahrer nach Polizeiangaben leicht verletzt. An dem mit Fleisch beladenen Kühl-Lkw sowie dem Fahrzeug des Paketdienstes entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt etwa 130.000 Euro.

Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.