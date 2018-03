Oldenburg Das klare Plus bedeutet hier ein dickes Minus: Bei steigenden Unfallzahlen auf Oldenburgs Straßen verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr auch eine Zunahme der Unfälle mit schweren Folgen für Leib und Leben. Die wichtigsten Zahlen:

5151

1008

So viele Verkehrsunfälle wurden im Jahr 2017 insgesamt registriert – ein Plus von 79 im Vergleich zum Vorjahr. Und diese Zahl belegt auch nur die von der Polizei tatsächlich erfassten. Sie überrascht um so mehr, da sich die Behörden 2016 doch darauf verständigt hatten, Prävention und Verkehrsüberwachung zu intensivieren. Vielleicht mag es ja auch mit der Zahl der Fahrzeug-Zulassungen im gleichen Zeitraum zusammenhängen: Hier gab es einen Anstieg um rund 2000.

So viele Menschen wurden im vergangenen Jahr auf Oldenburgs Straßen bei Unfällen mehr oder minder schwer verletzt, das sind 65 Betroffene mehr als noch 2016. Besonder schwere körperliche Folgen trugen 105 Menschen (+3) davon. In zwei Fällen endete der Zusammenstoß sogar tödlich.

415

Dabei handelt es sich um die Zahl leicht verletzter Radfahrer in solch schwerwiegenden Ereignissen. Dieser Wert ist überraschend angestiegen – um gleich 62. „Eine unerfreuliche Entwicklung“, so heißt es von der Polizei zur Statistik. 53 Radfahrer (+4) wurden schwer verletzt. Auch waren im vergangenen Jahr mehr Pedelec-Nutzer in Unfälle (35, +13) involviert. Hier gab es 24 Leicht-, fünf Schwerverletzte und eben besagte Verkehrstote zu beklagen. Offenbar kein Zufall: „Es ist festzustellen, dass mit der Zunahme der Pedelec-Fahrenden im Verkehrsgeschehen auch deren Unfallbeteiligung deutlich ansteigt“, so die Polizei in ihrer Bewertung.

59

Dies weist die Zahl der an Unfällen beteiligten Kinder (bis 14 Jahre, beispielsweise als Mitfahrer im Auto) aus, zwei schwer verletzte Minderjährige sind inbegriffen. So bedrückend dieser Wert noch immer erscheint, so – mit Verlaub – erfreulich ist die Entwicklung in diesem Segment: Rund ein Viertel weniger verletzte Kinder (2016: 77, davon 5 schwer) musste die Polizei damit in die Statistik aufnehmen. Im Jahr 2011 wurde der Höchststand mit 83 verletzten Kindern (davon 6 schwer) registriert, 2014 gab es sogar 13 Schwerverletzte. Aber: Seit über zehn Jahren ist kein Kind mehr tödlich verunglückt.

411

Auf diesen Wert angestiegen ist die Zahl der Unfälle auf den Bundesautobahnen im Stadtgebiet (2016: 366). Damit einhergehend stieg auch die Zahl der Verletzten von 82 im Vorjahr auf nun insgesamt 105 verletzte Personen 2017.

1131

So viele Senioren (65 Jahre aufwärts) waren aktiv oder passiv in Unfälle verwickelt – ein Anstieg um immerhin 8,8 Prozent (2016: 1040). Hauptverantwortlich für das Unglück waren derer 744. Natürlich stieg damit auch die Zahl der verletzten Senioren: von 113 auf 133.

734

Auf nahezu identischem Niveau bewegt sich die ausgewiesene Zahl der unfallverursachenden jungen Fahrer (18 bis 24 Jahre) – das sind 36 mehr als im Vorjahr. Dennoch hat die Polizei in diesem Alterssegment etwas Positives vermerken können: Die Zahl der Schwerverletzten sank nach Höchststand im Jahr 2015 nun erneut auf derer 14, die Anzahl der Leichtverletzten von 172 auf 155 im gleichen Zeitraum.

119

So viele oder wenige – je nach Sichtweise – Fußgänger waren an Unfällen beteiligt (2016: 126). Kein Fußgänger kam im vergangenen Jahr ums Leben, im Vorjahr waren es noch vier. Allerdings wurden zuletzt 17 schwer verletzt.

Und dies:

• In 26,3 Prozent aller Fälle war die Missachtung einer Vorfahrtsregelung Grund des Unfalls mit Verletzten.

• 55 Mal wurde Alkohol als Ursache bewertet.

• 1271 Mal flüchteten Sachschaden-Verursacher vom Ort des Geschehens.