Oldenburg Feuerwehreinsatz in der Fußgängerzone: Gegen kurz vor 14 Uhr am Freitag fuhr ein Einsatzwagen mit Blaulicht und Sirene von der Staulinie aus in die Staustraße und weiter ein Stück in die Achternstraße Richtung Schloss.

Der Grund war ein qualmender Müllbehälter vor der H&M-Filiale. Hierbei handelt sich sich um einen unterirdischen Container, bei dem nur der Behälter zum Einfüllen oberirdisch liegt. Mit einem entsprechenden Schlüssel konnten die Einsatzkräfte eine Klappe im Boden öffnen und den Brand innerhalb von wenigen Minuten löschen, bevor er ein größeres Ausmaß erreichte. Die Ursache für das Feuer blieb unklar, möglicherweise hatte ein Zigarettenkippe den Abfall in Brand gesetzt.