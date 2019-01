Oldenburg Im Prozess gegen die sechs Angeklagten aus Oldenburg und den Niederlanden, die sich wegen Drogenschmuggels im großen Stil und bewaffneten Handeltreibens mit Rauschgift vor dem Oldenburger Landgericht verantworten mussten, ist der Hauptangeklagte zu einer Gefängnisstrafe von siebeneinhalb Jahren verurteilt worden.

Zwei Kurierfahrer kamen noch mit Bewährungsstrafen davon. Die übrigen drei Angeklagten wurde ebenfalls zu Gefängnisstrafen von bis zu vier Jahren und drei Monaten verurteilt.

Die schwersten Vorwürfe hatte die Staatsanwaltschaft gegen den 25-jährigen Hauptangeklagten erhoben. Der hatte bereits 2015 von sich reden gemacht, als er eine Lieferung von einem Kilogramm Kokain mit Papierschnipseln bezahlt hatte.

Dazu hatte es später auf einem großen Parkplatz in Oldenburg zwischen dem betrogenen Drogenlieferanten und seinen Freunden und dem Angeklagten und dessen Begleitern eine „Aussprache“ gegeben.

Im vorigen Jahr dann wollte die Bande groß ins Marihuana-Geschäft einsteigen. Zweimal fünf Kilogramm des Rauschgiftes wurden nach Oldenburg geschmuggelt. Und wieder spielte der 25-jährige Hauptangeklagte eine Sonderrolle. Er hatte bei dem Drogengeschäft ein Obstmesser in der Tasche gehabt.

Die Kammer unter Vorsitz von Richter Dr. Ralf Busch wertete diese Tat dann auch als ein bewaffnetes Handeltreiben mit Rauschgift. Mindeststrafe allein für diesen Fall: Fünf Jahre Gefängnis.

Das Messer sei geeignet gewesen, im Bedarfsfall einem Angreifer oder Drogenlieferanten schwere Verletzungen zuzufügen. Der Angeklagte habe das Messer auch locker und griffbereit in der Tasche getragen, so die Kammer.

Gegen diese Sichtweise hatten sich der Angeklagte und sein Verteidiger heftig zur Wehr gesetzt. Der 25-Jährige meinte, er schäle mit dem Messer nur Äpfel oder nutze es zum Öffnen von Drogenpaketen. Und sein Verteidiger beantragte ein Gutachten, mit dem festgestellt werden sollte, dass von einem Obstmesser keine Gefahr ausgehe. Doch das ging schief.

Ein Rechtsmediziner im Gerichtssaal erklärte, es komme drauf an, wohin man steche. In den Hals oder in die Bauchseite könnten auch Stiche mit einem handelsüblichen Obstmesser lebensgefährlich sein.