Oldenburg Nach einem Einbruch in einen Kiosk am Sodenstich in Oldenburg in der Nacht zu Montag ist ein 23-Jähriger aus Bremen vorläufig festgenommen worden.

Eine Anwohnerin hatte gegen 2.30 Uhr aus Richtung des Kiosk im Stadtteil Eversten lautes Klirren gehört. Nach einem Blick zum Kiosk konnte sie eine Person in Richtung Adalbert-Stifter-Straße davonlaufen sehen sehen. Die Zeugin meldete sich mit dieser Beobachtung bei der Polizei, die sofort mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort fuhr.

Ein Polizist begegnete kurz nach dem Eintreffen in der Gartentorstraße einem Radfahrer, der eine Sporttasche dabei hatte. Die Aufforderung, stehen zu bleiben, ignorierte der Mann und setzte seine Fahrt mit dem Rad fort.

Trotz dieses Fluchtversuches konnte der Radfahrer schließlich auf dem „Park & Ride“-Parkplatz am Marschweg festgehalten und kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 23-Jährigen aus Bremen, der nun im Verdacht steht, in den Kiosk eingebrochen zu sein.

Dabei soll er mit Pflastersteinen das Glaselement einer Tür eingeschlagen und sich so Zutritt in den Kiosk verschafft haben. Aus dem Verkaufsraum entwendete der Tatverdächtige Tabakwaren im Wert von etwa 500 Euro, die der Bremer bei der Kontrolle durch die Polizei noch bei sich hatte. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.