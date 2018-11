Oldenburg Etwa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und kräftig, Vollbart, dunkle Mütze. So lautete in fast allen Fällen die Beschreibung jenes Täters, der im August und Oktober insgesamt drei Mal Lebensmittelmärkte an der Wehdestraße und am Osterkampsweg mit einer Waffe überfallen hatte. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt und vorläufig festgenommen: der Mann ist 41 Jahre alt, hat seinen Wohnsitz in Delmenhorst.

„Im Rahmen ihrer Ermittlungen stellten die Beamten Übereinstimmungen sowohl bei der Begehungsweise der drei Taten als auch bei der Täterbeschreibung fest, die die Zeugen der Polizei gegenüber abgaben“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde. Und: „Die Beamten stellten umfangreiche Ermittlungen zu diesen drei Raubüberfällen an.“ Mit offenbar größtmöglichem Erfolg: Der Verdächtige wurde bereits am Dienstagnachmittag vorläufig festgenommen – in Oldenburg. Ob er dort auf weiterem Beutezug war oder auskundschaften wollte? Dazu schweigt sich der 41-Jährige offenbar noch aus.

Nun sitzt er zwar in Untersuchungshaft, die Ermittlungen aber werden fortgesetzt. Denn: Am 12. September und 22. Oktober gab es in Stuhr, sowie am 2. August und 20. September in Bremen-Huchting ähnliche Überfälle.