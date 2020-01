Oldenburg Die Oldenburger Polizei hat am Mittwochabend einen 55-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der eine 61-jährige Oldenburgerin geschlagen und vergewaltigt haben soll. Die Frau ist in ein Krankenhaus gebracht worden, teilt die Polizei am Donnerstag mit.

Die 61-Jährige soll laut ersten Ermittlungen der Polizei am Dienstagabend in einer Oldenburger Gaststätte gefeiert haben. Dabei soll sie nach eigenen Angaben den 55-Jährigen kennengelernt haben. Nachdem die Frau sich gegen 6 Uhr verabschiedet und zu Fuß auf den Heimweg gemacht hatte, sei der Mann ihr gefolgt. Gemeinsam seien die beiden schließlich in die Wohnung des 55-Jährigen an der Alexanderstraße gegangen. Dort sei die Oldenburgerin dann über mehrere Stunden geschlagen und missbraucht worden, teilt die Polizei mit.

Zwischenzeitlich war es der 61-Jährigen offenbar gelungen, ihrer Tochter eine Kurznachricht mit ihrem Aufenthaltsort zu schicken. Darin schrieb sie laut Mitteilung der Polizei, dass sie dringend Hilfe benötige. Die Tochter soll daraufhin umgehend die Polizei gerufen haben.

Die Beamten befreiten die verletzte 61-Jährige am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr aus der Wohnung des 55-Jährigen. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Donnerstag Haftbefehl gegen den Mann. Er befindet sich laut Mitteilung der Polizei seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem Fall werden fortgesetzt.