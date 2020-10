Verkehrsunfall in Oldenburg: Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Oldenburg Eine 53-jährige Radfahrerin ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall am Berliner Platz schwer verletzt worden. Die Oldenburgerin befuhr nach Polizeiangaben mit ihrem Pedelec um 6.55 Uhr den rechtsseitigen Radweg der Straßburger Straße in Richtung Donnerschweer Straße. Zur selben Zeit wollte ein 58-jähriger Autofahrer mit seinem Nissan Qashqai von der Maastrichter Straße nach links in die Straßburger Straße abbiegen. Der 58-Jährige missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt der Radfahrerin, so dass es zur Kollision kam. Die 53-Jährige stürzte vom Rad und musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste der Bereich der Einmündung kurzfristig gesperrt werden. Der Unfalldienst der Polizei ermittelt.